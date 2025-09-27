Haberler

Gazze'deki Can Kaybı 65 Bin 926'ya Ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak, toplamda 65 bin 926'ya yükseldi. Hastanelere son günlerde 77 ölü ve 265 yaralı getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 77 ölü ve 265 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 60 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 742 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 560'a, yaralananların sayısının da 18 bin 703'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 926'ya, yaralıların sayısının 167 bin 783'e yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyası ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 300 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.???????

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
