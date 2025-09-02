Haberler

Gazze'deki Can Kaybı 63 Bin 633'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 76 can kaybı ile toplam ölü sayısı 63 bin 633'e çıkarken, yaralı sayısı 160 bin 914'e ulaştı. Ayrıca insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak, 63 bin 633'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 ölü ve 281 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 502 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 306'ya, yaralananların sayısının da 16 bin 929'a ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 633'e, yaralıların sayısının 160 bin 914'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 13 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 130'u çocuk olmak üzere 361'e çıktığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
