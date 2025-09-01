Gazze'deki Can Kaybı 63 Bin 557'ye Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 98 kişi artarak, 63 bin 557'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 98 Filistinli ve 404 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 426 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 294'e, yaralananların sayısının da 16 bin 839' ulaştığı kaydedildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, kötü beslenme ve açlık nedeniyle 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 348'e yükseldiği, bunlardan 127'sinin ise çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 557'ye, yaralıların sayısının 160 bin 660'a yükseldiği bildirildi.