Gazze'deki Can Kaybı 59 Bin 219'a Yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 59 bin 219'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 113 ölü ve 534 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 363 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 31 bin 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 219'a, yaralıların sayısının 143 bin 45'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 34 artarak 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'ye 120 saldırı düzenledi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 120 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 5 askeri birliğin kara saldırılarını Gazze'nin farklı bölgelerinde sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.