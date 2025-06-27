Gazze'deki Can Kaybı 56 Bine Yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 72 Filistinlinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 56 bin 331'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 132 bin 632 olarak açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 56 bin 331'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 72 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 174 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 331'e, yaralı sayısının da 132 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 bin 591 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel
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