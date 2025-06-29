Gazze'deki Can Kaybı 56 Bin 500'e Yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 56 bin 500'e ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak, 56 bin 500'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 88 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 365 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 500'e, yaralı sayısının da 133 bin 419'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 175 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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