Gazze'deki Can Kaybı 54 Bine Yaklaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 54 bin 470'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 53 ölü ve 503 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 201 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 bin 652 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 470'e, yaralıların sayısının da 124 bin 693'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca insani yardım dağıtım noktalarına düzenlenen saldırılarda dün 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yardım almak isterken öldürülen Filistinlilerin sayısının 75'e, yaralı sayısının da 400'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.