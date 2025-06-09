Gazze'deki Can Kaybı 54 Bin 927'ye Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı 54 Bin 927'ye Yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak toplamda 54 bin 927'ye ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 388 kişinin yaralandığını ve hastanelere 47 ölü getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 54 bin 927'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 47 ölü ve 388 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 574 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısının da 126 bin 615'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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