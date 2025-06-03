Gazze'deki Can Kaybı 54 Bin 510'a Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı 54 Bin 510'a Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54 bin 510'a, yaralı sayısı ise 124 bin 901'e ulaştı. Son 24 saat içinde 40 sivil hayatını kaybetti.

- Gazze'de can kaybı 54 bin 510'a yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 54 bin 510'a, yaralı sayısı 124 bin 901'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde İsrail'in saldırıları sonucu 40 sivil hayatını kaybederken, 208 sivilin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, ambulanslar ve sivil savunma kuruluşları tarafından ulaşılamayan yerlerde enkaz altında ve yollarda kalan cansız bedenler olduğunu aktardı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 240'e, yaralıların sayısı 12 bin 860'a yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 510'a, yaralı sayısı 124 bin 901'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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