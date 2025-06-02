Gazze'deki Böbrek Hastalarının Yüzde 41'i Tedavi Olmadığı İçin Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Böbrek Hastalarının Yüzde 41'i Tedavi Olmadığı İçin Hayatını Kaybetti
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastalarının büyük bir kısmı tedavi göremedi ve yaşamını yitirdi. Uzmanlar, sağlık altyapısının yok olmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastalarının yüzde 41'i tedavi göremediği için yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail saldırıları nedeniyle böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 41'i, diyaliz merkezlerine ulaşamama ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'nin kuzeyinde böbrek hastalarına hizmet veren Nura el-Kaabi Diyaliz Merkezi tamamen yerle bir oldu.

Uzmanlar, merkezin yıkılmasının böbrek hastalarının sağlık durumu üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastane ve özel bakım merkezlerini sistematik şekilde yok ettiği ve bunun öngörülemeyecek bir felakete yol açtığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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