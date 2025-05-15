Gazze'deki Bebekler Felaket Koşullarıyla Karşı Karşıya

İsrail'in insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yenidoğan ünitesindeki bebekler, "felaket koşullarla karşı karşıya" olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesine bağlı Dayanışma Kervanları Hastanesi'nde Yenidoğan Bölümü Başkanı Nasır Bülbül'ün ifadeleri paylaşıldı.

Filistinli doktor, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yenidoğan ünitelerinde kuvözlerdeki bebekler felaket koşullarla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişini engelleyen ablukasına işaret eden Bülbül, "Yetersiz beslenme ve abluka koşulları, erken doğum oranını önemli ölçüde artırdı. Yenidoğanların çoğu sağlık problemlerinden sıkıntı çekiyor." ifadesini kullandı.

Bülbül, ciddi baskının yanı sıra yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöz, solunum cihazı ve oksijen cihazı bulunmadığını aktardı.

Yenidoğan ünitesinin yakıtla çalışan elektrik jeneratörleri sayesinde hizmet verdiğine dikkati çeken Bülbül, yakıt eksikliği sebebiyle jeneratörlerin çalışamama tehdidi altında olduğunu vurguladı.

Bülbül, "Sık sık yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yenidoğan ünitesindeki bebekler büyük risk altında. Bu durum prematüre bebeklerin hayatını tehdit eden ciddi komplikasyonlara sebep olabilir veya can kayıplarına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Filistinli doktor, insani yardım kuruluşları ve sağlık örgütlerine gerekli tıbbi ekipman, yakıt, jeneratör, bebek maması ve gıda takviyeleri ulaştırılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 53 bin 10 kişi öldü, 119 bin 998 kişi yaralandı.