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Gazze'deki ateşkes anlaşması Şanlıurfa'da kutlandı

Gazze'deki ateşkes anlaşması Şanlıurfa'da kutlandı
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İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanması Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde konvoyla kutlandı.

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanması Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde konvoyla kutlandı.

Gazze Dayanışma Platformunca Abdulkadir Geylani Camisi önünde basın açıklaması yapıldı.

Platform sözcüsü Sezai Çetin yaptığı açıklamada, İsrail'in yıllardır süren işgal ve zulüm hedefine ulaşamadığını söyledi.

Dünyada benzeri görülmemiş vahşi saldırılara rağmen Gazzelilerin zafere ulaştığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımıyla Gazze ve Gazzeliler kazanmış, Siyonist İsrail ve tüm işbirlikçileri kaybetmiştir. On binlerce şehidin ve yaralının verildiği şanlı bir direnişin sonunda ulaşılan bu zaferin, Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuşturulmasının habercisi olmasını Allah'tan dileriz. İsmail Heniyye, Yahya Sinvar, Salih El Aruri, ruhumun ruhu dediği Rim'ine kavuşan Halid Nebhan ve diğer şehitlere Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar dileriz."

Açıklamanın ardından platform üyeleri ilçe merkezinde araç konvoyuyla kutlama yaptı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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