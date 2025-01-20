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Gazze'deki ateşkes anlaşması Diyarbakır'da kutlandı

Gazze'deki ateşkes anlaşması Diyarbakır'da kutlandı
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İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanması Diyarbakır'da kutlandı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanması Diyarbakır'da kutlandı.

Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen programda, merkez Kayapınar ilçesindeki Hazreti Ali Camisi'nde yatsı namazının ardından "şükür namazı" kılındı.

Namazın ardından Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, araç konvoyuyla kutlama yaptı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hiçbir hedefine ulaşmadan Hamas ile anlaşmaya varmak zorunda kaldığını söyledi.

"Ateşkes direnişin zaferi, işgalin kesin mağlubiyetidir." diyen Tekdemir, şöyle konuştu:

"Ateşkesin hayata geçmesinin ardından üzerimize çok iş düştüğünü vurgulayalım. Kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için çok çabalamamız gerekecek. Siyonist rejimi ve ona destek olanları tüm dünyanın vicdanında mahkum etmek, bu vahşi soykırımcılara, bebek katillerine yeryüzünü yaşanılmaz hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katmamız gerekecek. Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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