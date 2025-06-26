Gazze'deki Aşiret Komitesi, İsrail'in Yardım İddalarını Yalanladı

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Gazze Şeridi'nde 'Aşiret İşleri Yüksek Komitesi', İsrail'in insani yardımların Hamas'ın kontrolünde olduğuna dair iddialarını yalanlayarak, yardımların uluslararası örgütler aracılığıyla güvenli bir şekilde dağıtıldığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Aşiret İşleri Yüksek Komitesi", güvenliğini sağladıkları insani yardımları Hamas'ın kontrol ettiği yönündeki İsrail'in iddialarını yalanladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Gazze'deki aşiretler, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve bölgede kaosu yayma amaçlı iddialarını tamamen yalanlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "yardımların tamamen güvence altına alındığı, doğrudan gözetim altında olduğu ve sadece uluslararası örgütler aracılığıyla dağıtıldığı" kaydedildi.

Komite, "(Gazze'de yardım dağıtımı) Filistinli grupların bu iddialarla kesinlikle ilgisi yoktur ve yardım dağıtım süreci aşiretlerin çabalarıyla sürmektedir." diyerek yalanladı.

BM Güvenlik Konseyine çağrıda bulunan Komite, yardımların dağıtımının yerinde denetlenmesi ve şeffaf bir şekilde yardım yapıldığının anlaşılması için "acilen heyet gönderme" çağrısı yaptı.

Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinlinin insani yardım ihtiyacını vurgulayan komite, "Gazze Şeridi'ne giren yardımlar yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hastalar dahil bütün halkımızın ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında okyanusta bir damla kadardır." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün akşam "insani yardımları Hamas'ın kontrol ettiği" iddiasıyla "48 saat içerisinde plan geliştirilmesi" yönünde talimat vermişti.

İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 66 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
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