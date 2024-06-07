İsrail saldırısı sonucu Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla dolu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulun İsrail tarafından bombalanmasının ardından ölü ve yaralılarla doldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü kapsamlı bombardımanı ve kara saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetlerinde büyük çöküş yaşandı.

Hastanede onlarca yaralı kan kaybı riskine rağmen sıra bekliyor

Gazze'nin orta kesiminde hizmete elverişli tek devlet hastanesi de bahsi geçen saldırıda ölen ve yaralananları karşılama kapasitesine sahip değil.

İsrail bombardımanı nedeniyle evlerini terk eden binlerce Filistinlinin sığındığı BM okulu, İsrail savaş uçaklarının hedefi olduktan sonra, saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki tek hastaneye yani Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilmeye başlandı.

Ölü ve yaralı sayısının çok fazla olması hasebiyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yer kalmadı. Hastanede cerrahi operasyon için bekleyen onlarca yaralı kan kaybı nedeniyle her an hayatını kaybedebilir.

Ölü ve yaralılarla dolan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne, yakınları hakkında bilgi almak isteyen Filistinliler de akın etti.

Hastane yönetimi 5 Haziran'da "jeneratörlerden birinin çalışmadığını" duyurmuş

Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana ablukayı daha da sıkılaştıran İsrail, bölgeye tıbbi malzeme ve ilaç girişini engellemeye devam ediyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde oldukça kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan sağlık personeli, 5 Haziran'da jeneratörlerden birinin teknik arıza nedeniyle kullanılamadığını duyurdu.

Hastanenin sahip olduğu jeneratörlerden birinin bozulduğu ve onlarca yaralının hayatına mal olabilecek bir felaketin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, jeneratörün hizmet dışı kalmasının yoğun bakım odalarında elektrikle çalışan solunum cihazlarına bağlı onlarca yaralı, hasta ve prematüre bebeğin ölümüyle sonuçlanabilecek bir insani felaketin habercisi olduğu vurgulandı.

"Hastane, mevcut kapasitesinin 3 katından fazlasıyla dolup taştı"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aksa Şehitleri Hastanesi, mevcut kapasitesinin 3 katından fazlasıyla dolup taştı." dedi.

Hastanedeki durumun bir felaketin habercisi olduğuna dikkati çeken Sevabite, şunları kaydetti:

"Bu durum, ölü sayısının daha fazla artacağını gösteren gerçek bir felaketin habercisi. Ameliyathanelerin önünde kan kaybı yaşayan yaralıların sayısı giderek artıyor. İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okulun birkaç sınıfını bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Saldırıdan sonra Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen 40 şehit arasında 14 çocuk ve 9 kadın vardı. Saldırıda 74 kişi de yaralandı."

UNRWA okuluna düzenlenen saldırının insanlık için utanç kaynağı olduğunu vurgulayan Sevabite, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda işlediği suçla bir kez daha "Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etnik temizlik ve soykırımlarına devam edeceği" mesajını verdiğini söyledi.

Uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı durdurmaları çağrısında bulunan Sevabite, 8 aydan beri kadın ve çocukların hayatına mal olan bu savaşın durdurulması ve savaş suçlusu İsrailliler ile ortaklarından hesap sorulması talebinde bulundu.

İsrail, 25 bin yaralının tedavi için Gazze dışına çıkmasını engelliyor

İsrail'in Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapalı tutarak Gazze'deki 25 bin yaralı ve hastanın tedavi için yurt dışına çıkmasını engellediğini vurgulayan Sevabite, İsrail'in aynı zamanda sahra hastanelerinin yanı sıra tıbbi malzemeler ve hastanelerde elektrik üretiminde kullanılan yakıtın Gazze'ye girişini de engellediğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı tam ablukayla kriz ve felaketlerin yaşandığına işaret eden Sevabite, Gazze Şeridi'nin İsrail ablukası ve saldırılarından kurtulabilmesi için "uluslararası bir intifadaya" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yıkıcı savaşta sağlık hizmetlerini yok etmeye çalıştığına dikkati çeken Sevabite, "İsrail Gazze'deki sağlık çalışmalarını tümüyle yok etmek istiyor. Bölgedeki 35 hastaneden 33'ünü hizmet dışı bırakarak gerçek bir insani felakete yol açtı." diye konuştu.

Sevabite, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye çalışan iki hastanenin Han Yunus kentinde yer alan Avrupa Hastanesi ile Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi olduğunu kaydetti.

UNRWA: Gazze'de yine korkunç bir gün

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, en az 40 kişinin öldüğü saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de yine korkunç bir gün." ifadesini kullandı.

Vurulan okulda yerinden edilmiş 6 bin Filistinlinin bulunduğunu aktaran Lazzarini, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okullarının birçok kez saldırıya uğradığına işaret etti.

Lazzarini, "Sığınma merkezine dönüştürülen bir diğer UNRWA okulu daha saldırıya uğradı. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'taki okul yerinden edilenlere herhangi bir uyarı yapılmaksızın İsrail güçlerince gece vuruldu." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 180 UNRWA binasına saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda yerinden edilmiş 450 kişinin öldüğünü kaydetti.