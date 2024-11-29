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Gazze'deki Aileler Çatışmalardan Kaçıyor: Olaiwa Ailesinin Zorlu Yaşamı

Gazze'deki Aileler Çatışmalardan Kaçıyor: Olaiwa Ailesinin Zorlu Yaşamı
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Gazze'de çatışmaların başlamasıyla yerinden edilen Odai Olaiwa ve ailesi, zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırları deniz suyu ve rüzgarlar nedeniyle yıkılan aile, akrabalarının yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyor.

GAZZE, 29 Kasım (Xinhua) -- 35 yaşındaki üç çocuk babası Odai Olaiwa, Gazze'de çatışmaların başlamasının ardından ailesiyle birlikte şehirden kaçmak zorunda kaldı. Odai Olaiwa ve ailesi, altı ay önce Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrine taşındı. Aile, deniz kenarında yazın kavurucu sıcağından, kışın da ayazından kendilerini zar zor koruyabilen bir çadırın içinde yaşamaya başladı.

Üç gün önce deniz suyu çadırı bastı ve eşyalarını ıslattı. Daha sonra çadırın şiddetli rüzgarlar nedeniyle yıkılmasıyla birlikte Olaiwalar tekrar evsiz kaldı. Aile, akrabalarının çadırında kalmak ve yerel yardım kuruluşlarının mutfaklarının sunduğu yiyeceklerle yaşamak zorunda kaldı. Yeterince acı çeken Olaiwa, savaş sona erdiğinde Gazze'ye dönmeyi büyük bir umutla bekliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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