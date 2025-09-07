Gazze'deki Açlık Politikasının Kurbanı: 1,5 Yaşındaki Ali Ebu Azira Yaşam Mücadelesi Veriyor

Filistinli 1,5 yaşındaki Ali Ebu Azira, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sistematik açlık politikası ve ablukası nedeniyle yetersiz beslenme ve yakalandığı hastalıklar nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde tedavi altına alınan Ali, 3 kilogramı aşmayan kilosu ve boş biberonuyla açlığa direniyor.

Yaşı itibarıyla yaklaşık 10 kilo olması gereken küçük Ali'nin şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle yağ ve kas tabakaları eridi, adeta bir deri bir kemik kaldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dayatılan İsrail ablukası ve açlığın kurbanlarından Ali, ciltte döküntü, kronik ishal, sık sık yükselen ateş ve kasılmaların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye ilaç girişini engellemesi nedeniyle ciddi kalsiyum eksikliği de yaşıyor.

Ali'nin annesi İtimad Ebu Azira AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun açlıktan etkilendiğini ve sağlığının çadırlardaki aşırı sıcak ile kötü hijyen koşulları nedeniyle bozulduğunu söyledi.

İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'deki durumun, oğlunun cilt döküntüsü, yüksek ateş, kronik ishal ve nöbetler geçirmesine yol açtığını kaydeden Ebu Azira, "Bir hafta içinde bir kilo kaybetti ve şimdi ağırlığı 3 kiloyu geçmiyor. Ne süt var ne ilaç. Her gün susuzluk ve yetersiz beslenme yüzünden kilo veriyor, gıdaya ihtiyacı var." dedi.

Bebeğinin hayatını kurtarmak için Gazze dışına çıkarılmasını ümit ettiğini aktaran Filistinli anne, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün duruma müdahale etmesini isteyerek "Onu kaybetmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Nasır Tıp Merkezi Çocuk ve Doğum Bölümü Müdürü Dr. Ahmed el-Farra da "Ali'nin vücudunda yağ dokusu veya kas kalmadı. Derisi sadece kemiklerini kaplıyor. Ali, ciddi yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak belirgin susuzluk ve gözlerde şişkinliğin yanı sıra kalsiyum eksikliği ve ciddi cilt sorunları yaşıyor." diye konuştu.

Ali'nin durumu Gazze'de istisna değil

Farra, Ali'nin durumunun bir istisna olmadığını, Gazze hastanelerindeki onlarca çocuğun da İsrail ablukası altında tedavi veya yiyecek bulamadığı için benzer durumlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 22 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunu açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos'ta İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 40 bin bebek ve 250 bin çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunu bildirmişti.