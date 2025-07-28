Gazze'deki Açlık Krizi Derinleşiyor, İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Gazze'deki Açlık Krizi Derinleşiyor, İnsani Yardımlar Ulaşıyor
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İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle açlık krizi yaşayan Gazze'de, uluslararası baskılar sonucunda insani yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor.

GAZZE, 28 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle Gazze'deki açlık krizi her geçen gün derinleşiyor.

Uluslararası baskıların artmasıyla İsrail ordusu pazar günü, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde operasyonlarına günlük 10 saat ara vereceğini açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri, pazar günü Gazze Şeridi'ne havadan 3 parti insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, insani koşulların kötüleşmesi üzerine havadan yapılan yardımlara yeniden izin verilmesi kararının ardından bölgeye toplam 25 ton yardım malzemesi bırakıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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