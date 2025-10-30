Haberler

Gazze'deki Ablukaya Rağmen Doktora Tezini Savunan Filistinli Öğrenci

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli Mutasım Arafat el-Minavi, İsrail'in ablukasına rağmen çevrimiçi jüri toplantısında doktora tezini başarıyla savundu ve onursal doktora unvanı aldı. Tez savunması, Gazze'deki yıkım koşullarında gerçekleştirildi.

Filistinli Mutasım Arafat el-Minavi, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya rağmen, çevrimiçi jüri toplantısında tezini savunarak Tunus'taki Menuba Üniversitesi'nden "İletişim ve Medya" alanında doktora derecesi almayı başardı.

Basın ve Enformasyon Bilimleri Enstitüsü yaptığı açıklamada, Minavi'nin tez savunmasını Menuba Üniversitesi'ne bağlı Basın ve Enformasyon Bilimleri Enstitüsü'nde "uzaktan" gerçekleştirdiğini belirtti.

Minavi'nin savunmasını Gazze Şeridi'ndeki yıkım ve abluka koşullarında Vefa Hastanesinin bir odasından yaptığı aktarılan açıklamada, bunun "insani direnişin ve Filistin halkının en zor koşullar altındaki azminin simgesi olan alışılmadık bir sahne" olduğu vurgulandı.

Savunmanın İsrail soykırımı nedeniyle bir buçuk yıl ertelendiği kaydedilen açıklamada, bu süre içinde İsrail'in Minavi'nin evine düzenlediği bombardımanda kızı Nur ile bazı yakın akrabaları hayatını kaybederken, kendisi ve bazı yakın akrabalarının ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, öğrencinin yaşadığı kayıplara ve acılara rağmen araştırmasına devam ettiği, akademik danışmanı Dr. Munsif el-Levati ile sürekli iletişim halinde kalarak, savunmasına kadar çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Enstitü, Tunus Yükseköğretim Bakanlığı'nın, Minavi'nin Gazze'den çıkmasının imkansız olması ve bölgedeki üniversiteler ile eğitim kurumlarının yıkılması nedeniyle, tez savunmasının görüntülü iletişim yoluyla yapılmasına istisnai olarak onay verdiğini bildirdi.

29 Ekim 2025 tarihinde yapılan tez savunması, Prof. Dr. Zehra Garbi, Prof. Dr. Sadık el-Hammami, Prof. Dr. Murad Behlul ve Prof. Dr. Semiha Halife'den oluşan bir jüri huzurunda gerçekleştirildi.

Sık sık yaşanan elektrik kesintilerine, zayıf internet bağlantısına ve hastane çevresinde yankılanan ambulans seslerine rağmen oturum tamamlandı. Bu süre zarfında Minavi, "Lise Öğrencilerinin Eğitim Aracı Olarak Medya ve İletişim Araçlarına Başvurusu" başlıklı tezini başarıyla sundu.

Jüri üyeleri, Minavi'nin akademik direncini, azmini ve bilimsel katkısını övgüyle değerlendirerek kendisine onursal doktora ünvanı verilmesine karar verdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ni, 2007'den bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında tutuyor.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.