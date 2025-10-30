Gazze'deki Ablukaya Rağmen Doktora Tezini Savunan Filistinli Öğrenci

Filistinli Mutasım Arafat el-Minavi, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya rağmen, çevrimiçi jüri toplantısında tezini savunarak Tunus'taki Menuba Üniversitesi'nden "İletişim ve Medya" alanında doktora derecesi almayı başardı.

Basın ve Enformasyon Bilimleri Enstitüsü yaptığı açıklamada, Minavi'nin tez savunmasını Menuba Üniversitesi'ne bağlı Basın ve Enformasyon Bilimleri Enstitüsü'nde "uzaktan" gerçekleştirdiğini belirtti.

Minavi'nin savunmasını Gazze Şeridi'ndeki yıkım ve abluka koşullarında Vefa Hastanesinin bir odasından yaptığı aktarılan açıklamada, bunun "insani direnişin ve Filistin halkının en zor koşullar altındaki azminin simgesi olan alışılmadık bir sahne" olduğu vurgulandı.

Savunmanın İsrail soykırımı nedeniyle bir buçuk yıl ertelendiği kaydedilen açıklamada, bu süre içinde İsrail'in Minavi'nin evine düzenlediği bombardımanda kızı Nur ile bazı yakın akrabaları hayatını kaybederken, kendisi ve bazı yakın akrabalarının ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, öğrencinin yaşadığı kayıplara ve acılara rağmen araştırmasına devam ettiği, akademik danışmanı Dr. Munsif el-Levati ile sürekli iletişim halinde kalarak, savunmasına kadar çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Enstitü, Tunus Yükseköğretim Bakanlığı'nın, Minavi'nin Gazze'den çıkmasının imkansız olması ve bölgedeki üniversiteler ile eğitim kurumlarının yıkılması nedeniyle, tez savunmasının görüntülü iletişim yoluyla yapılmasına istisnai olarak onay verdiğini bildirdi.

29 Ekim 2025 tarihinde yapılan tez savunması, Prof. Dr. Zehra Garbi, Prof. Dr. Sadık el-Hammami, Prof. Dr. Murad Behlul ve Prof. Dr. Semiha Halife'den oluşan bir jüri huzurunda gerçekleştirildi.

Sık sık yaşanan elektrik kesintilerine, zayıf internet bağlantısına ve hastane çevresinde yankılanan ambulans seslerine rağmen oturum tamamlandı. Bu süre zarfında Minavi, "Lise Öğrencilerinin Eğitim Aracı Olarak Medya ve İletişim Araçlarına Başvurusu" başlıklı tezini başarıyla sundu.

Jüri üyeleri, Minavi'nin akademik direncini, azmini ve bilimsel katkısını övgüyle değerlendirerek kendisine onursal doktora ünvanı verilmesine karar verdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ni, 2007'den bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında tutuyor.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.