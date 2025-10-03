Gazze'deki 500 Bin Filistinli İçin Uluslararası Soykırım Çağrısı

İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze kentindeki 500 bin Filistinlinin, yaşam için gerekli en temel insani ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı belirtilerek, uluslararası topluma soykırımı durdurma çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda Gazze kentinde yaklaşık 500 bin Filistinlinin bulunduğunu ve bu insanların su, yiyecek ve ilaç gibi en temel insani ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını dile getirdi.

Bu insani felaketin devam etmesinin uluslararası bir suç olduğunu kaydeden Basal, uluslararası toplum ile insan hakları kurumlarının, akan kanın durması ve sivillerin her gün işlenen soykırımdan korunması için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail ordusunun, başta Rimal, Derac, Zeytun, Tuffah, Sabra ve Tel el-Heva mahalleleri olmak üzere Gazze kentinin büyük kısmında karadan ve havadan saldırıları devam ediyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.