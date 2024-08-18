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Gazze'deki 4 yaşındaki kanser hastası tedavi için yurt dışına çıkamıyor

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Gazze Şeridi'nde yaşayan 4 yaşındaki Muhammed el-Karra'nın gözündeki tümörün tedavisi için yurt dışına çıkması gerekiyor ancak İsrail, annesine çıkış izni vermediği için çocuğun tedavi hakkı engelleniyor. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastasının durumu ise her geçen gün kötüleşiyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti sakinlerinden, 4 yaşındaki Muhammed el-Karra, gözünde çıkan tümörün tedavisi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ablukası 317 gündür sürüyor.

Saldırılardan kurtulan sağlıklı insanların bile çok zor şartlar altında, hayatta kalma mücadelesi verdiği Gazze'de, tedavi olmayı bekleyen 10 bin kanser hastasının sıkıntısı ise her geçen gün artıyor.

Son olarak 15 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 kanser hastası çocuğun Gazze dışında tedavi olabilmeleri için çıkışlarını uluslararası kurumlar aracılığıyla organize etmişti. Çocuklar ve refakatçilerinin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze Şeridi'nden çıkartılmaları planlanıyor.

Karra'nın da söz konusu kafileyle birlikte yurt dışına çıkması gerekirken, İsrail'in annesine çıkış izni vermemesi nedeniyle bu haktan mahrum edildi.

Nasır Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi gören Karra'nın gözündeki tümörün bir an evvel tedavi edilmesi gerekiyor.

Gözündeki tümör 2 hafta önce çıktı

Küçük Muhammed'in anneannesi Subhiyye Atiyye, Han Yunus'un doğusunda yaşadıklarını ancak, İsrail'in bölgenin boşaltılması yönünde uyarıda bulunmasıyla Muhammed'in çilesinin de arttığını söyledi.

Muhammed'in saldırılardan önce hayatını normal bir şekilde idame ettirdiğini aktaran Atiyye, "Ne zamanki bir kamptan diğerine, bir okuldan diğerine göç etmeye başladık çocuğun gözü birden kötüleşmeye başladı. Yaklaşık 2 hafta önce sol gözünde bir tümör çıktı ve tıbbi imkansızlıklar nedeniyle bu tümör büyümeye ve beyne baskı yapmaya başladı." dedi.

Han Yunus'un doğusundan Mevasi'ye, deniz kenarına göç ettiklerini anlatan Atiyye, kaldıkları çadırın naylondan ibaret olduğunu, havanın da sıcak olması ve İsrail'in attığı füzeler ve çevrede oluşan toz ve duman nedeniyle Muhammed'in durumunun kötüleştiğini dile getirdi.

Biraz empati istiyoruz

Muhammed'in bir an evvel tedavi olması gerektiğini vurgulayan Atiyye, vicdan sahibi insanlara ve Arap ülkeleri ile liderlerine seslendi:

"Durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Bu tümör beynine baskı yapıyor. Diğer gözünden de şikayet etmeye başladı. Bu videoyu seyredenlerden bu çocuğun dışarıda tedavisine yardımcı olmasını istiyorum.

Çocuklarımız gözümüzün önünde ölüyor, biraz olsun empati istiyoruz. Sınır kapılarını açın ve bu çocuklar dışarıda tedavi olsun. Kanser hastalarını tedavi edemiyoruz. Onları 'tamam annecim' diyerek teskin etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Başta Muhammed olmak üzere kanser hastalarının dışarıda tedavi olmasını sağlayın."

Daha önce de pek çok gazetecinin kendisiyle röportaj yaptığını hatırlatan Atiyye, "Yorulduk artık. Biz, videolarımızın Arap ülkelerinde yayılmasını değil, bu ülkelerin harekete geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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