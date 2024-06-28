Gazze'deki 21 kanser hastası çocuk yurtdışında tedavi için ayrıldı

GAZZE, 28 Haziran (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri, Mayıs ayının başlarında Refah sınırının kapatılmasından bu yana ilk kez, kanser hastası Filistinli 21 çocuğun yurtdışında tedavi görmek üzere Perşembe günü Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrıldığını duyurdu.