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Gazze'deki 21 kanser hastası çocuk yurtdışında tedavi için ayrıldı

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Gazze'deki sağlık yetkilileri, Refah sınırının kapatılmasından bu yana ilk kez, kanser hastası 21 Filistinli çocuğun yurtdışında tedavi görmek üzere Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrıldığını duyurdu.

GAZZE, 28 Haziran (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri, Mayıs ayının başlarında Refah sınırının kapatılmasından bu yana ilk kez, kanser hastası Filistinli 21 çocuğun yurtdışında tedavi görmek üzere Perşembe günü Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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