İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu çadır kamplarında salgın hastalık tehlikesi

İsrail'in aylardır bombaladığı Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadır kamplarında biriken atık sularının yanı sıra temiz sudan yoksun olunması nedeniyle bölgede uyuz ve benzer vakalar yayılıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle zorla göç ettiren yaklaşık 2 milyon Filistinli, çeşitli salgın hastalıklarına yakalanma riskiyle karşı karşıya sığınma merkezleri ve çadır kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten beri havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi malzemelerin girişini dahi engelliyor. Her geçen gün hasta ve yaralı sayısının arttığı Gazze'de ilaç ve tıbbi malzemelerin oldukça kısıtlı olması sağlık alanında yaşanan krizleri daha da derinleştiriyor.

Gazze'de zor şartlar altında yaşamaya çalışan Filistinliler, su ve kişisel temizlik için kullanılabilecek malzemeleri bulmakta da zorluk çekiyor.

Yerinden edilmiş yüz binlerce kişinin sığındığı bölgelerde, kişisel temizlik imkanları olmadığı için uyuz başta olmak üzere çeşitli cilt rahatsızlıklarına rastlanılıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının yanı sıra Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından beri nüfusun belli yerlerde yoğunlaşması ve kişisel temizlik imkanlarının olmamasına bağlı olarak salgın hastalıkların baş gösterebileceği uyarısında bulunuyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre, İsrail, sağlık sistemini büyük oranda yok etti; Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli hasta ölümle karşı karşıya kaldı.

Filistinli ve uluslararası kuruluşların verilerine göre de 9 aydan beri hastaneleri ve sağlık sistemini hedef alarak Gazze Şeridi'ndeki çoğu hastaneyi hizmet dışı bırakan İsrail ordusu, hasta ve sivilleri ölüme terk etti.

"Salgın felaketi yaklaşıyor"

Eczacılar Sendikası Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı Sami Uheymıd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "zorla yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlarda salgın hastalığın yayılması" konusunda uyardı.

Aynı zamanda Nahıl'daki sağlık merkezinin müdürü olan Uheymıd, "Zorla yerinden edilenlerin bulunduğu kamplar, kalabalık nüfusla yayılan uyuz nedeniyle salgın hastalık felaketinin eşiğinde." dedi.

Uheymıd, uyuz hastalığının, ilaçlama yapılmadığı için bu haşeratın üremesi için verimli kanalizasyon göletlerinin oluşmasından kaynaklandığını belirterek, özellikle İsrail'in aylardır devam eden saldırılarında bu durumun daha da arttığını belirtti.

Filistinli yetkili, "Yerel, uluslararası ve sivil kuruluşların hiçbiri yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 9 aydır arıtma tesislerine kanalizasyon suyu pompalamadı; kanalizasyon havuzlarına ilaçlama yapılmadı ki bu durum uyuz hastalığının yayılmasına neden oluyor. Kamplarda, çiçek ve dermatit gibi diğer cilt rahatsızlıkları ve salgın hastalıklar da yayılıyor." dedi.

Tedavi olanaklarının olmaması

Gazze Şeridi'nde cilt hastalıklarına yönelik ilaç ve tedavi imkanının "mucize" olduğunu kaydeden Uheymid, Sağlık Bakanlığına ait depolarda cilt hastalıklarının tedavinde kullanılan ilaçlardan 13 çeşit ilacın tükendiğini söyledi.

Uheymid, uyuz tedavisinde kullanılan preparattan sağlık merkezine 20 günde bir, sadece bir litre geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu preparat, bütün kampı uyuzdan kurtarabilir. Ancak bir litre sadece 5 gün yetiyor. Biz de daha fazla hasta az da olsa faydalanabilsin diye preparatı sulandırmak zorunda kalıyoruz."

Ayrıca yanık ve güneş yanığının tedavisi için kullanılan preparatların da eksik olduğunu kaydeden Uheymid, dünya ülkelerine ve ilgili makamlara, "cilt hastalıkları tedavisine katkıda bulunmaları" çağrısında bulundu.

Kanalizasyon sızıntısı ve yayılan haşeratlar

Deyr Belah'taki Nahıl ismi verilen sığınma merkezinde kalan Ummu Mübarek Ebu Husa ise "Kanalizasyon sızıntısı ile kampta hastalıkların yayılmasından muzdarip durumdayız. Ben yüksek tansiyon hastasıyım ve kanım pıhtılaştı, çocuklarımızın hepsi kötü yaşam ve sağlık koşullarından dolayı hastalandı." dedi.

Hijyen ve ilaçlama eksikliği nedeniyle böceklerin çadırlarını sardığını, her gün çadırı böceklerden temizlemeye çalıştığını aktaran Ebu Husa, "Kaldığımız çadırlarda maruz kaldığımız sıkıntılar üst üste binerek birikiyor. Kanalizasyon sızıyor, hastalıklar ve haşeratlar yayılıyor, hava çok sıcak, su çok kısıtlı." diye konuştu.

Yakalandıkları hastalıkların tedavisinin de yapılmadığına dikkati çeken Ebu Husa, "Bir süre önce torunlarımdan biri kanalizasyona düştü, cilt hastalığına yakalandı." bilgisini paylaştı..

Filistin Sağlık Bakanlığı, haziran ayında yaptığı açıklamada, temel gereksinimlerin yer aldığı ilaçların yüzde 70'inin olmadığını, kanser ve böbrek yetmezliği gibi özel hastalıklara yönelik ilaç ve tıbbi malzemelerin yakında tükeneceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.