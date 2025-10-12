Haberler

Gazze'de Yüzlerce Filistinli Esirin Serbest Bırakılması İçin Hazırlıklar Başladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in serbest bırakacağı yüzlerce Filistinli esiri karşılamak üzere Nasır Hastanesinde hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Esirlerin, ateşkes anlaşması çerçevesinde yarın Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in serbest bırakacağı yüzlerce Filistinli esiri karşılamak üzere güneydeki Nasır Hastanesinde hazırlıkların başladığını açıkladı.

Serbest bırakma işlemlerinin, Hamas- İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş AA muhabirine yaptığı açıklamada, esirlerin Gazze'ye ulaştıkları anda Nasır Hastanesine sevk edilerek sağlık kontrollerinden geçirileceklerini ve tıbbi değerlendirme gerektirenlerin hastanede misafir edileceğini belirtti.

Burş, Gazze'ye ulaşması beklenen insani yardım konvoylarında ilaç, tıbbi malzeme, gıda takviyeleri ve gerekli ekipmanların yer alacağını ifade etti.

Bakanlık, iki yıl süren İsrail saldırıları sonrası sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının 7 milyar doları aştığını ve hala bu ihtiyaçların belirlenme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, iki yıl süren saldırılar sırasında 38 hastane, 96 sağlık merkezi, 197 ambulans ve 61 arama-kurtarma aracı kullanılamaz hale geldi.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar da sık sık yaptıkları açıklamalarla, İsrail'in kasıtlı saldırıları ve ablukasından dolayı Gazze'de sağlık sisteminin tamamen çökme noktasında olduğu yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
