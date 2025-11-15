Haberler

Gazze'de Yoğun Yağışlar Çadırları Su Bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Mevasi bölgesinde yoğun yağışlar nedeniyle İsrail saldırıları sonrası evsiz kalanların kullandığı çadırların su altında kaldığını açıkladı. Durumun, Gazzelilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yoğun yağış nedeniyle onlarca çadırın su altında kaldığını belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mevasi bölgesinde yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırısından dolayı evleri yıkılanların kaldığı onlarca çadırı su bastığı ifade edildi.

Çadırların rüzgarın da etkisiyle kullanılamaz hale geldiği aktarılan açıklamada, dün başlayan soğuk hava ve sağanak yağışın, Gazzelilerin halihazırdaki zor yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bulundukları yerden zorla göç ettirilen Gazzeliler, temel yaşam olanaklarına erişimde güçlük çekiyor ve İsrail'in engellemeleri nedeniyle yardım malzemelerine de ulaşamıyor.

İsrail, ateşkese rağmen çadır ve mobil konut yardımlarının girişini de engellemeyi sürdürüyor.

İki yıldır devam eden İsrail saldırıları, 69 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 170 binden fazlasının yaralanmasına ve sivil altyapının yüzde 90'ının yok olmasına yol açtı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.