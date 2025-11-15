Gazze'de Yoğun Yağışlar Çadırları Su Bastı

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yoğun yağış nedeniyle onlarca çadırın su altında kaldığını belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mevasi bölgesinde yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırısından dolayı evleri yıkılanların kaldığı onlarca çadırı su bastığı ifade edildi.

Çadırların rüzgarın da etkisiyle kullanılamaz hale geldiği aktarılan açıklamada, dün başlayan soğuk hava ve sağanak yağışın, Gazzelilerin halihazırdaki zor yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bulundukları yerden zorla göç ettirilen Gazzeliler, temel yaşam olanaklarına erişimde güçlük çekiyor ve İsrail'in engellemeleri nedeniyle yardım malzemelerine de ulaşamıyor.

İsrail, ateşkese rağmen çadır ve mobil konut yardımlarının girişini de engellemeyi sürdürüyor.

İki yıldır devam eden İsrail saldırıları, 69 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 170 binden fazlasının yaralanmasına ve sivil altyapının yüzde 90'ının yok olmasına yol açtı.