Gazze'de Yıkım Devam Ediyor: Filistinliler Evlerinden Ayrılmayı Reddetti

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze kentinde evleri yıkılan veya ağır hasar gören Filistinliler, kendilerini zorla yerinden etme girişimlerine karşı evlerine bağlı kalacaklarını söyledi.

İsrail'in son saatlerde yoğunlaştırdığı saldırılarda, özellikle ed-Derec, Şeyh Rıdvan ve er-Rimal mahallelerindeki konut ve yüksek binalar hedef alındı. Bu saldırıların, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle sürdürülen soykırımın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Bölge sakinleri: "Evlerimizi terk etmeyeceğiz"

Gazze'nin doğusundaki ed-Derec Mahallesi'nde 50 yaşındaki Ümmü Muhammed el-Hamarne, bombardımanda hasar gören evinin önünde dua ederek kayıplar için ağıt yaktı.

AA muhabirine konuşan Hamarne, "İsrail bombardımanı, bizi güneydeki bölgelere göç ettirme girişiminin bir parçasıdır. Yıllarca süren emeklerimiz bir anda yok oldu." dedi.

Aynı mahallede birçok konut, kısa bir uyarı süresinin ardından hedef alındı.

Saldırılar, Es-Sahabe Pazarı yakınında, onlarca yerinden edilmiş ailenin barındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'nun yanı sıra Protez ve Felç Merkezi'nin bulunduğu bölgede büyük yıkıma yol açtı.

Hastalar ve sağlık çalışanları, bombardıman sırasında bölgeyi panikle terk etmek zorunda kaldı.

Şehrin batısındaki er-Rüya Binası da yedi katıyla hedef alınarak yıkıldı.

Binanın karşısında yaşayan Filistinli Ahmed Zamu, "Uyarıdan itibaren özellikle kadınlar ve çocuklar arasında korku ve panik yayıldı. İşgalciler, evlerimizi yıkarak bizi yerimizden etmeye çalışıyor; ancak biz buna boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi sakinlerinden Esad el-Borno ise "Daha güvenli olduğunu düşünerek bu bölgeye gelmiştik. Ancak onlarca ailenin yaşadığı Er-Rüya Binası da yıkıldı. Bombalama ne kadar şiddetli olursa olsun, evlerimiz enkaza dönse bile burada kalacağız." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden bu yana 50'den fazla konut yıkıldı

Gazze Şeridi Sivil Savunma İdaresi, İsrail'in bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze kentinde 50'den fazla konutu tamamen yıktığını, binlerce kişinin yaşadığı 100 binanın kısmen zarar gördüğünü ve 200'den fazla çadırın bombalamalar nedeniyle tahrip olduğunu açıkladı.

İdare, bugünü, "savaşın 18 Mart'ta yeniden başlamasından bu yana en zor günlerden biri" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 88'ini yok ettiğini, yerinden edilenlerin çoğunun okullar ve üniversite binalarında barınmak zorunda kaldığını raporladı.

İsrail ordusu, 3 Eylül'de Gazze Şehri'nin tamamını işgal etmeyi hedefleyen "Gideon 2 Operasyonu"nu başlattığını duyurdu. Ancak bu adım, İsrail'de rehine ve askerlerin güvenliği gerekçesiyle eleştiri ve protestolara yol açtı.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları izliyor, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma yönündeki tüm çağrı ve kararları görmezden geliyor. Bu soykırım sonucunda 64 bin 455 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 776 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 138'i çocuk olmak üzere 387 Filistinli yaşamını yitirdi.