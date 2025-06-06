Gazze'de Yetim Çocuklar Kurban Bayramı'nda Mutlu Anlar Yaşadı

Gazze'de Yetim Çocuklar Kurban Bayramı'nda Mutlu Anlar Yaşadı
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Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırılarında babalarını kaybetmiş yetim çocuklar için Kurban Bayramı etkinliği düzenlendi. Çeşitli oyunlar ve gösterilerle çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

- Gazze'de yetim çocuklar saldırılara rağmen düzenlenen etkinlikle bayram sevinci yaşadı

GAZZE - Gazze Şeridi'nde yetim çocuklar çeşitli oyunlar ve gösterilerle Kurban Bayramı'nda keyifli anlar yaşadı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında babalarını kaybeden çocuklar için Kurban Bayramı'nda eğlence programı düzenlendi. Cemre Uluslararası İnsani Yardım derneği, Bureij Mülteci Kampı'nda düzenlediği kostümlü etkinlikle yüzlerce yetim çocuğun yüzünü güldürdü. Çocuklar İsrail'in saldırılarının gölgesinde dans ederek oyunlar oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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