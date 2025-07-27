Gazze'de Yetersiz Beslenmeden Yeni Can Kaybı: 127 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'nin kuzeybatısında bir sığınma merkezinde yetersiz beslenme ve sağlık sorunları yaşayan çocuklar, kaçınılmaz acı tabloyu gözler önüne seriyor. Sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde 5 yeni can kaybı bildirdi ve Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 127'ye ulaştığını duyurdu.

GAZZE, 27 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'nin kuzeybatısında okuldan sığınma merkezine dönüştürülmüş bir binada, yetersiz beslenme ve serebral palsi hastalığından muzdarip olan yerinden edilmiş bir Filistinli çocuk görülüyor, 25 Temmuz 2025.

Gazze'deki hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 yeni can kaybı bildirdi. Gazze'deki sağlık yetkilileri cumartesi günü yaptıkları kısa açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana bu tür sebeple hayatını kaybedenlerin sayısının 85'i çocuk olmak üzere 127'ye ulaştığını belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bursa'daki orman yangınında yaşanan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da vahim manzara! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.