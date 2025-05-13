Gazze'de Yetersiz Beslenme Tehlikesi: DSÖ'den Çarpıcı Açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle 57 çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle öldüğünü, durumun böyle devam etmesi halinde 71 bin çocuğun gelecek 11 ay içinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in engellemeleri nedeniyle 2 Mart'tan bu yana insani yardım ve tıbbi malzemenin girmediği Gazze'deki insanların yetersiz beslenme ve hastalık sarmalında yaşadığını kaydeden Peeperkorn, şunları aktardı:

"Sağlık hizmetlerine erişimin imkansız olması, aşı kapsamının düşmesi ve temiz su ile sanitasyona erişimin ciddi şekilde kısıtlanması ve çocuk koruma endişelerinin artması, özellikle hayatta kalmak için acilen tedaviye ihtiyaç duyan şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar için ciddi hastalık ve ölüm riskini yükseltiyor."

Peeperkorn, Gazze Şeridi'ne acil tıbbi ekip konuşlandırma taleplerinin reddedilme oranlarının neredeyse yüzde 50'ye ulaştığını belirterek, "DSÖ'nün Gazze'deki stokları tehlikeli derecede az ve yakında tükenecek." dedi.

DSÖ'nün 31 yardım tırının Gazze'ye yakın Mısır'ın El-Ariş kentinde beklediğini ifade eden Peeperkorn, devam eden abluka nedeniyle bu tıbbi malzemelerin Gazze'ye taşınamadığını söyledi.

Peeperkorn, Gazze'de tıbbi tahliyelerin son derece sınırlı ve zorlu olmaya devam ettiğini bildirerek, şu anda 10 binden fazla hastanın Gazze dışında tedaviye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Dün yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizinden verilere işaret eden Peeperkorn, şunları kaydetti:

"Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun tamamı uzun süreli gıda kıtlığıyla karşı karşıya. (Bu durum) Yaklaşık yarım milyon insanın açlık, akut yetersiz beslenme, hastalık ve ölüm gibi felaket bir durumda olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığına göre, yardım ablukasının başladığı 2 Mart'tan bu yana 57 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü. Durum böyle devam ederse, 5 yaşın altındaki yaklaşık 71 bin çocuğun önümüzdeki 11 ay içinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması bekleniyor."

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.