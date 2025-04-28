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Gazze'de Yetersiz Beslenme Tehlikesi: 5 Aylık Bebek Hayat Mücadelesi Veriyor

Gazze'de Yetersiz Beslenme Tehlikesi: 5 Aylık Bebek Hayat Mücadelesi Veriyor
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Gazze'de, iki aydır süren abluka ve sınır kapılarının kapanması nedeniyle beslenme sorunu yaşayan 5 aylık Sivar Aşur, ölümle pençeleşiyor. Aşur'un annesi, kızının durumunu giderek kötüleştiğini belirterek sınır kapılarının açılması için çağrıda bulundu.

İsrail'in saldırı ve abluka altında tuttuğu, yaklaşık 2 aydır da sınır kapılarını tamamen kapattığı Gazze Şeridi'nde 5 aylık Sivar Aşur'un "ölümle pençeleştiği" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan görüntülü paylaşımda, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra, yetersiz beslenme sorunu yaşayan Aşur bebekle ilgili bilgi verdi.

Trajik bir yetersiz beslenme hikayesiyle daha karşı karşıya olduklarını kaydeden Ferra, Aşur'un kilo kaybı yaşadığını, gözlerinin belirginleştiğini, hatta "bir deri bir kemik" kaldığını dile getirdi.

Aşur'un ailesinin Nusayrat'taki evlerinin bombalandığını, önce Refah'a oradan da Han Yunus'a göç ettiklerini ve çadırda zor şartlarda yaşadıklarını söyleyen Ferra, Gazze'deki çocukların, yaşanan kıtlık nedeniyle istisnai ve trajik şartlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bebek Aşur'un annesi ise kızının halihazırda sadece 4 kilo olduğunu ve onu kaybetmek istemediğini belirtti. Kızının durumunun gittikçe kötüleştiğini aktaran anne, sınır kapılarının açılması ve kızının kurtarılması çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "kıtlığın artık bir tehdit olmaktan çıkıp acı bir gerçek" halini aldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, 50'si çocuk olmak üzere toplam 52 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğine, 60 binden fazla çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğuna işaret edilmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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