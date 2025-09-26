Gazze'de Yetersiz Beslenme Nedenli Ölümler Arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, "(Gazze'deki) Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak-12 Eylül tarihlerinde yetersiz beslenmeye bağlı 369 ölüm bildirdi. Bunların 97'si çocuk, 77'si 5 yaş altı." dedi.

Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal planını uygulamaya koyduğu Gazze kentinde tahliye taleplerinin yüzlerce sağlık tesisini etkilediğini belirten Jasarevic, hastanelerin tahliye istenmese dahi erişim yetersizliği ve yakınlarındaki şiddet nedeniyle hizmet dışı kalabildiğini kaydetti.

Jasarevic, "Gazze kenti, Gazze Şeridi sağlık sisteminin omurgasını oluşturuyor. Sahra hastaneleri de dahil Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerinin neredeyse yarısı, yüzde 46'sı burada bulunuyor. Gazze'nin güneyindeki hastaneler ise kapasitelerinin çok altında ve daha fazlasını kaldıramıyor. Bu hastaneler hizmet dışı kalırsa, Gazze Şeridi'ndeki tüm yatak kapasitesinin yüzde 36'sı ve yoğun bakım yataklarının yüzde 50'si kaybedilecek." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda sağlığa yönelik bildirilen saldırıların çoğunun Gazze kentinde gerçekleştiğini belirten Jasarevic, 7-17 Eylül tarihlerinde 11'i Gazze kenti ve 1'i Han Yunus'ta olmak üzere 12 saldırı bildirildiğini hatırlattı.

Jasarevic, "Gazze kenti hastanelerinde malzeme sıkıntısı yaşanıyor ve hastalar yerde tedavi ediliyor. Kan üniteleri, bileşenleri, kan torbaları ve transfüzyon setlerinde kritik eksiklikler var. Acil bir yenileme yapılmazsa hizmetler birkaç gün içinde kapanabilir. Devam eden saldırılar nedeniyle hastanelerin günlük en az 350 ünite kana ihtiyacı var." diye konuştu.

