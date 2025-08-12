Gazze'de Yetersiz Beslenme Nedeniyle Ölüm Sayısı Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Gazze'de 2025'te yetersiz beslenme nedeniyle 148 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki genel sağlık durumunun felaket seviyesinde kalmaya devam ettiğinin altını çizen Peeperkorn, "Gazze Şeridi genelindeki hastanelerin yalnızca yüzde 50'si ve sağlık ocaklarının ise yüzde 38'i kısmen işlevsel durumda. İlaç ve sarf malzemelerinde kritik düzeyde kıtlık var." ifadelerini kullandı.

Peeperkorn, 27 Mayıs'tan bu yana gıda tedarikine ulaşmaya çalışan insanlar arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 1655'e yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 11 bin 800'ü aştığını bildirdi.

Açlık ve yetersiz beslenmenin Gazze'yi çok kötü etkilemeye devam ettiğini söyleyen Peeperkorn, "5 Ağustos itibarıyla 2025'te yetersiz beslenmenin etkisiyle 148 kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında 98 yetişkin, 49 çocuk ile 39'u 5 yaşın altında olan kişiler yer alıyor." dedi.

Peeperkorn, Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak için karmaşık giriş koşulları ve uluslararası sağlık ekiplerinin buraya ulaşmasının (İsrail tarafından) reddedilmesini eleştirerek, Gazze'de sağlıkta erişilebilirliği engellemenin daha fazla ölüme yol açacağını söyledi.

Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 522 tıbbi tahliye gerçekleşti

18 Mart'tan bu yana sağlıkçıların reddedilme oranlarının neredeyse yüzde 50 arttığını kaydeden Peeperkorn, "Cerrahlar ve diğer uzman sağlık personeli dahil 102 kritik uluslararası sağlık çalışanlarının Gazze'ye girişi engellendi." diye konuştu.

"Ekim 2023'ten bu yana tahliye edilen toplam hasta sayısı 7 bin 522 oldu." diyen Peeperkorn, daha fazla ülkeye Gazze'deki hastaları kabul etmesi için çağrı yaptı.