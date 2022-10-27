Gazze'de yerli imkanlarla imal edilen 21 metrelik av teknesi denize indirildi
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yerel imkanlarla imal edilen 21 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, Gazze sahilinde denize indirildi.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yerel imkanlarla imal edilen 21 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, Gazze sahilinde denize indirildi. Kentte gerekli malzemelerin olmaması nedeniyle yapımı 1.5 yıldan uzun süren tekne, denize indirilmesinin ardından ilk balık avına çıktı.
Kaynak: AA / Güncel