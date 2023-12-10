Gazze'de yerinden edilen Filistinliler aşırı kalabalık koşullarla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler, Gazze'de on binlerce Filistinlinin aşırı kalabalık koşullarla karşı karşıya olduğunu ve sığınaklara ihtiyaç duyduğunu duyurdu. Yerinden edilen Filistinliler Refah'ta barınacak yer bulamıyor.

GAZZE, 10 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Refah'a akın eden on binlerce Filistinlinin aşırı kalabalık koşullarla karşı karşıya olduğunu ve sığınaklara ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cumartesi günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında, 3 Aralık'tan bu yana Gazze Şeridi'nin güney ucundaki Refah'a on binlerce ülke içinde yerinden edilmiş kişinin geldiğini belirtti. Bu kişilerin çoğu, İsrail güçleri tarafından verilen tahliye emirleri ve devam eden bombalama ile çatışmaların ardından komşu Han Yunus şehrinden geldi.

Yerinden edilen Filistinliler Refah'ta aşırı kalabalıkla karşı karşıya kalırken, sokaklarda veya diğer açık alanlarda dahi barınacak boş alan bulunmuyor.

BM Ofisi, "Yerinden edilen binlerce kişi, inşaat halindeki Katar Sahra hastanesinde ve Refah'taki Kudüs Açık Üniversitesi kampüsünde geçici yapılar ve çadırlar kurdu" ifadelerini kullandı.

Birçok Filistinli için bu durum, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırmaya başlamasından bu yana yaşadıkları ikinci ya da üçüncü yerinden edilme oldu.

BM'ye göre Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon kişinin, yani nüfusun yaklaşık yüzde 85'inin ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Yerlerinden edilen bu insanların yaklaşık 1,2 milyonu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki 151 tesisinde kayıt altına alındı.