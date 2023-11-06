İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı topraklarından sürülerek yeni bir Nekbe'ye maruz kalma endişesini derinden hissediyor.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı yeni bir 'Nekbe' ile karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı topraklarından sürülerek yeni bir Nekbe'ye maruz kalma endişesini derinden hissediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir ayını doldururken, bölgedeki Filistinlilerin büyük bir kısmını daha büyük bir tehlike bekliyor; yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya kalmak.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları o güne "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" ismini veriyor.

İsrail, yaklaşık 27 bin kilometrekarelik ve yüzde 85'inden fazlası tarihi Filistin toprakları üzerine kuruldu.

İsrail, Nekbe'de Filistinlilere ait 774 köy ve kasabayı işgal ederken, 531'ini ise tamamen yıktı, Filistinlilere yönelik 70 katliam gerçekleştirdi ve yaklaşık 15 bin kişiyi öldürdü.

Bu süreçte Filistinlilerin çoğu, zorla yerlerinden çıkarılarak işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi ve komşu Arap ülkelerine tehcir edildi.

Nekbe döneminde bölgede yaşayan Filistinlilerin yüzde 67'sine tekabül eden 957 bin kişi yurtlarından zorla çıkarıldı.

75 yıl geçmesine rağmen yurtlarına dönemediler

O tarihten bu yana nüfus artışıyla Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bine ulaştı.

Bunların yaklaşık 5,3 milyonu Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) kayıtlı durumda.

Filistinli mülteciler, 75 yıldır beklemelerine rağmen topraklarına hala dönemedi. Bu mültecilerin büyük bölümü komşu ülkelerdeki kamplarda zor şartlar altında evlerine dönmenin hayaliyle hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail ise uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinli mültecilerin geri dönüşüne karşı çıkıyor.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yüzde 70'inden fazlası mülteci

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon Filistinli yaşıyor ve bunların yüzde 70'ten fazlasını İsrail'in yerlerinden ettiği mülteciler oluşturuyor.

Bu Filistinlilerin büyük bir kısmı Gazze Şeridi'ndeki 8 büyük mülteci kampında ikamet ediyor.

Filistinliler yeni bir "Nekbe" yaşamamak için saldırılara rağmen evlerini terk etmiyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetlendirerek devam ediyor. Gazze'nin her bölgesini vuran İsrail ordusunun saldırıları daha çok Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşmış durumda.

İsrail ordusu 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını ve kuzeyin tamamen kuşatıldığını açıkladı.

Gazze'nin kuzeyindeki yaklaşık 400 bin Filistinli yeni bir "Nekbe" yaşamamak için şiddetli saldırılara rağmen bölgeyi terk etmedi. İsrail ise son günlerde bu Filistinlilerin sığındığı okul ve hastanelerin çevrelerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusunun bu saldırılarla, Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinlileri korkutarak bölgeden ayrılmalarını amaçladığı belirtiliyor.

İsrail'den sızan plan "yeni bir Nekbe" hedeflendiğini ortaya koyuyor

İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden bir kısmının Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu raporu "varsayımsal bir alıştırma", hükümetin ve güvenlik kurumlarının her kademesinde benzerleri hazırlanan bir kavram raporu olarak değerlendirdi.

İsrail'in savaşın ardından Gazze'nin kuzeyini terk etmeyeceği yorumları yapılıyor

Yerel ve uluslararası basında çıkan haberlere göre, Netanyahu yönetimi, savaş boyunca birkaç yüz bin sivilin Gazze'den Mısır'a nakledilmesi için kapalı kapılar arkasında uluslararası destek oluşturmaya çalışıyor.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan siyasi bir kaynak ise savaş bitince "Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin güvenlik sorumluluğu İsrail'in elinde kalacak" açıklaması yaptı.

Bu da İsrail, savaşın ardından Gazze'nin kuzeyindeki toprakları işgal mi edecek sorusunu gündeme getirdi.

Bazı uzmanlar, İsrail'in "güvenlik gerekçesiyle" savaş bitse bile Gazze'nin kuzeyinden çekilmeyeceğine dikkati çekiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinlilerin yerinden edilmesi riskine dikkati çekmişti

Her ne kadar açıktan söylemese de İsrail yönetiminin Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir kısmının Sina Yarımadası'na gönderilmesi için bazı Batılı ülkeler üzerinden Mısır'a baskı kurmaya çalıştığı ancak Kahire yönetiminin buna karşı çıktığı belirtiliyor.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yaptığı açıklamalarda sık sık Gazze'deki sivillerin Sina Yarımadası'na sürülme tehdidine dikkati çekiyor.

Sisi, sivillerin Gazze'den Sina Yarımadası'na göçünün son derece tehlikeli olduğunu ve Filistin davasını tamamen bitirebileceğini belirterek, barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı bir başka açıklamasında da "Gazze'de şu anda yaşananlar, sivil halkı iltica etmeye ve Mısır'a göç etmeye zorlama girişimidir ki bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.