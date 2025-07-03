Gazze'de Yardım Dağıtımı Sırasında Ateş Açıldı

Associated Press (AP) haber ajansının elde ettiği görüntüler ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, insani yardım dağıtım merkezlerinde sıra bekleyen Gazellilere yardım dağıtım çalışanları tarafından ateş edildiğini ortaya koydu.

ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) Gazze'deki çalışmalarına yardım eden ABD hükümetiyle anlaşmalı "UG Solutions" adlı güvenlik şirketinin ismini vermek istemeyen iki çalışanı, AP haber ajansına konuştu.

Çalışanlar, yardım almak için sıraya girmiş Gazzellilere doğru düzenli olarak ses bombası ve biber gazı atıldığına şahit olduklarını anlattı.

Yardım dağıtım noktasında çalışan bir kişinin aralıklı olarak havaya, yere ve sivillerin üzerine rastgele ateş açtığına şahit olduğunu aktaran çalışanlar, en az bir kişinin vurulduğunu gördüklerini belirtti.

Çalışanlar, "Hiçbir neden olmaksızın çok kötü şekilde yaralanan insanlar var." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen çalışan, hiçbir tehdit olmamasına rağmen neredeyse her dağıtımda mermi, şok bombası ve biber gazı kullanıldığını söyledi.

Görüntüler insani durumu gözler önüne serdi

Çalışanlar tarafından AP'ye verilen görüntüler, İsrail'in ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın (GHF) yardım dağıtım noktalarındaki durumu gözler önüne serdi.

Dağıtım merkezinde çalışanlar tarafından AP'ye sağlanan görüntülerde, Gazellilerin kurşun sesleri, biber gazı ve ses bombaları arasında insani yardıma erişmek için çabaladığı anlar yer aldı.

Başka bir videoda ise, birkaç erkeğin silah seslerinin ardından kalabalığı nasıl dağıtacakları konusunda birbirlerini cesaretlendirici sözler söylediği anlar kaydedildi.

Videoyu çeken çalışan, diğer çalışanların yiyeceklerini yeni almış ve ayrılmakta olan Gazzelilere doğru ateş ettiğini gördüğünü ifade etti.

Çalışanların "kalabalığı dağıtmak" niyetiyle ateş açtıklarını belirten kişi, öte yandan kalabalık dağılmasına rağmen ateşe devam ettiklerini söyledi.

Bir başka görüntüde ise, dağıtım alanında kalan yiyecek kutularını toplamak için koşuşturan Gazzelilerin üzerlerine biber gazı atıldığı anlar yer aldı.

Kayıtta, biber gazı atan kişinin "Tadını beğendin mi?" şeklindeki alaycı ifadeleri duyuldu.

AP'ye konuşan başka bir yetkili ise, "sivillerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak, yardım dağıtım noktasını kontrol altına almak" amacıyla ateş açıldığını savundu.

Yardım dağıtımlarının yüzde 31'i yaralamalı

GHF tarafından desteklenen ABD merkezli Safe Reach Solutions (SRS) şirketi tarafından hazırlanan bir iç raporda, haziran ayında iki haftalık bir dönemdeki yardım dağıtımlarının yüzde 31'inde yardım arayan Gazzelilerin yaralandığı tespit edildi.

AP ile paylaşılan belgelere göre, bu dönemde 37 ses bombası, 27 mermi ve 60 kutu biber gazı kullanıldı.

İsmini vermek istemeyen çalışan, bölgeye gelen her bir çalışana tabanca, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve saniyeler içinde onlarca mermi atabilen İsrail yapımı bir otomatik tüfek verildiğini ifade etti.

Yardım dağıtım merkezleri eş zamanlı olarak izleniyor

Çalışan, yardım dağıtım merkezlerine yiyecek bir şeyler bulmak için gelen Gazzelilerden "şüpheli" görülenlerin belgelenip hakkında İsrail ordusuna bilgi verildiğini anlattı.

Dağıtım merkezlerinde yüz tanımlama özellikli kameralar olduğunu aktaran çalışan, ABD'li analistlerle İsrailli askerlerin bu kameralarca kaydedilen görüntüleri eş zamanlı olarak izlediğini söyledi.

Çalışan, kameralar sistemde şüpheli bir kişi tespit ettiğinde İsrailli yetkililerin notlar almaya başladığını ifade etti.

Görüntülerin doğruluğu teyit edildi

AP, görüntülerin doğruluğunu teyit etmek için havadan çekilen görüntüleri kullanarak videoların coğrafi konumunu belirledi ve iki adli tıp uzmanı ile çalıştı.

Montana Üniversitesinden ses uzmanı Rob Maher ve ses uzmanı Steven Beck videoların sesiyle oynandığına dair hiçbir emare olmadığını bildirdi.