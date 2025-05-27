Gazze'de Yardım Dağıtımı İçin Ateş Açıldı

Gazze'de Yardım Dağıtımı İçin Ateş Açıldı
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Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım merkezine akın eden binlerce Filistinli’ye ABD'li görevliler tarafından havaya ateş açıldığı bildirildi. Yardım almakta zorlanan Filistinlilerin kontrolü sağlamak için yapılan bu müdahale, uluslararası eleştirilere neden oluyor.

İsrail yönetiminin desteklediği ve bugün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtildi.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle açlıkla mücadele eden binlerce Filistinlinin engelleri aşarak topluca dağıtım noktasına girdiği ifade edildi.

Binlerce Filistinlinin alana girmesi sonrası ABD'li çalışanların yardım dağıtım noktasında kontrolü kaybettiği aktarıldı.

ABD'li görevlilerin bir koli yardım almak için kilometrelerce yol yürüyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın bugün bölgede 2 noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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