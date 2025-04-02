Gazze'de Yardım Ablukası Nedeniyle 25 Fırın Kapatıldı

GAZZE, 2 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'de gıda kaynaklarının azalması, İsrail'in tahliye çağrılarını artırması ve bombardımanlara devam etmesi nedeniyle bölgeye uygulanan yardım ablukası sonucu Gazze'de 25 fırının kapandığını bildirdi.