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Gazze'de Yardım Ablukası Nedeniyle 25 Fırın Kapatıldı

Gazze'de Yardım Ablukası Nedeniyle 25 Fırın Kapatıldı
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Birleşmiş Milletler, Gazze'deki gıda kaynaklarının azalması ve devam eden bombardımanlar nedeniyle 25 fırının kapandığını açıkladı. Bölgeye uygulanan yardım ablukası, halkın gıda ihtiyacını ciddi şekilde tehdit ediyor.

GAZZE, 2 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'de gıda kaynaklarının azalması, İsrail'in tahliye çağrılarını artırması ve bombardımanlara devam etmesi nedeniyle bölgeye uygulanan yardım ablukası sonucu Gazze'de 25 fırının kapandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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