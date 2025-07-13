Gazze'de Yaralılara Ulaşma Çabaları Engelleniyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze kentinin doğusundaki bölgelerde bulunan yaralılara ulaşamadıklarını belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki bölgelerde ölü, yaralı ve kuşatma altında olan kişiler olduğu yönünde bilgiler aldıklarını ancak bu kişilere ulaşamadıklarını vurguladı.

İsrail ordusunun, kentin doğusundaki Zeytun, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinden çekildiği yönündeki söylentilerin ise asılsız olduğunu kaydeden Basal, kentin doğu kesimlerinde Salahaddin Caddesi'ne kadar olan bölgenin ateş altında olduğunu dile getirdi.

Salahaddin Caddesi'ne girmenin kesinlikle mümkün olmadığını aktaran Basal, "İsrail ordusu, oraya yaklaşanlara hiç acımaz ve direkt saldırıların hedefi olurlar." ifadesini kullandı.