İSTANBUL'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi düzenlendi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, "7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede vakfımız acil insani yardım çalışmaları kapsamında Gazze'ye bin 100 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırdı. Ramazan ve Kurban dönemlerinde yapılan desteklerle birlikte bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 9 milyon kişilik insani yardım gerçekleştirildi. Filistinli kardeşlerimizin istifade ettiği yardımların toplam değeri 40 milyon dolara ulaştı" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirildi. Zirveye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, Türkiye Gazze İnsani Yardım Koordinatörü Mehmet Güloğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, ulusal ve uluslararası yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları ve akademisyenler katıldı. Türkiye ve 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisinin katılım sağladığı zirvede 400'den fazla katılımcı yer aldı. Zirvede kıtlıkla mücadele eden, yerinden edilmiş, temel hak ve hizmetlere erişimi kısıtlı çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunmak amaçlandı. Bölgesel ve uluslararası ölçekte insani yardım kuruluşlarını, kanaat önderlerini ve medya temsilcilerini bir araya getirerek Gazze için ortak bir vizyon geliştirmek, kalıcı bir dayanışma zemini oluşturmak ve bu dayanışmayı Gazze'nin yeniden inşasına yönelik yönlendirmenin hedeflendiği belirtildi. Gazze'nin yaşadığı zorluklarla ilgili görüntüler izletildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan zirve konuşmalarla devam etti.

'GAZZE DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLMUŞTUR'

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, "Bugün burada, insanlığın vicdanında derin yaralar açan Gazze için bir aradayız. Bu zirve, insanlık izzetinin, kardeşlik bilincinin ve İslam ümmetinin ortak vicdanının bir tezahürüdür. Tarih boyunca Gazze; direnişin, sabrın ve ümmet bilincinin sembolü olmuştur. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, kardeşlik bilincini diri tutmayı en temel vazifemiz kabul ediyoruz" dedi.

'UNUTMAK ZULMÜN, HATIRLAMAK İSE DİRENİŞİN İLK ADIMIDIR'

Şahin, "Gazze'ye yönelik zulüm yalnızca fiziki bir yıkım değil, aynı zamanda değerlerimize, medeniyetimize ve kardeşliğimize yöneltilmiş bir saldırıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız yıllardır Filistin ve Gazze halkına yönelik çok yönlü destek çalışmalarını sürdürmektedir. İnsani yardım programlarımız aracılığıyla binlerce ailenin temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. İnanıyoruz ki Gazze'ye en yüksek destek, onun unutulmamasıdır. Unutmak zulmün, hatırlamak ise direnişin ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

'KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'

Birlik olup ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, "Bu zirve bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır ki, ümmetin yaralarını sarmak için birlik olmanın, dayanışmanın ve ortak hareket etmenin tam zamanıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz, daha adil bir dünya çağrısının 'Kulluğun izzeti her şeyden yücedir' ilkesinin yanında durmayı sürdüreceğiz. Gazze'ye yönelik zulmü kınamakla kalmayıp, her alanda kalıcı çözümler için işbirliğinin derinleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün burada düzenlenen bu Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi, vicdanlarımızı harekete geçirme zirvesidir. Gazze'ye destek olmak ahlaki duruştur, imanı sorumluluktur. Bizler bu bilinçle yürüdük ve yürüyeceğiz. Gazze'ye sırtını dönen bir ümmet aslında kendi vicdanına sırtını dönmüş olur. O nedenle bu zirveden çıkacak her ses, her karar, her proje bizim için değerlidir. Dünya Sudan'da da benzer bir zulme maruz kalıyor. Buradaki çatışmalar binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oluyor. Savaşın getirdiği insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Dualarımız Gazze için, Filistin için, Sudan ve bütün mazlum coğrafyalar içindir" dedi.

'VAKFIMIZ GAZZE'YE BİN 100 TIR DOLUSU YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRDI'

Her türlü desteği sağladıklarını belirten Şahin, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede vakfımız acil insani yardım çalışmaları kapsamında Gazze'ye bin 100 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırdı. Ramazan ve Kurban dönemlerinde yapılan desteklerle birlikte bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 9 milyon kişilik insani yardım gerçekleştirildi. Filistinli kardeşlerimizin istifade ettiği yardımların toplam değeri 40 milyon dolara ulaştı" dedi.