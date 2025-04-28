Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Ciddi Sorunlar Doğuruyor

İsrail'in Gazze'ye yakıt ve insani yardım girişine izin vermemesi sebebiyle güneyindeki kentlerde ambulans ve itfaiye gibi faaliyetlerde kullanılan araçların çoğunun kullanılamadığı bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentlerde ciddi yakıt sıkıntısının yaşandığı belirtildi.

Yakıt eksikliği sebebiyle ambulans, itfaiye ve sivil savunma araçları gibi insani görevler yürüten 12 araçtan 8'inin kullanılamadığı vurgulandı.

Açıklamada, "(Gazze'nin güneyi) Bu kentlerdeki insani müdahalemiz ve vatandaşların yardım çağrılarına yanıtımız yalnızca 4 araçla sınırlı kalacak. Bu durum, barınma merkezlerindeki yüzbinlerce kişinin ve yerinden edilenlerin hayatını tehdit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıları ve uyguladığı sıkı ablukası nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin çektiği sıkıntıların daha da artmasından, "işgalci İsrail sorumlu" tutuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, yakıt girişine izin verilmesi ve insani görevler yürüten kurumlara ekipman desteği sağlanması adına sınır kapılarının açılması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldi.