Gazze'de Yakıt Krizi: Belediyeler Acil Yardım Çağrısında Bulundu

Gazze Şeridi'ndeki Belediyeler Birliği, İsrail'in ateşkesin ilk 50 gününde bölgeye girişine izin verilen yakıt miktarının sadece 5 günlük ihtiyaçları karşıladığını aktardı.

Gazze Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta, Han Yunus'taki Emel mahallesinin kuzeyinde yer alan yağmur sularının toplandığı alanda basın açıklaması yaptı.

Batta, İsrail'in yakıt girişini engellemesi nedeniyle hayati öneme sahip tesisleri derin şekilde etkileyen ağır bir yakıt krizi yaşandığını aktardı.

"Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 50 günde ulaşan yakıt miktarı, yolların açılması, enkaz kaldırma çalışmaları ve acil hizmetlerin sağlanması için gerekli yakıtı ihtiyacını yalnızca 5 gün karşılamaya yetti." diyen Batta, belediyelerin zorlayıcı ve insanlık dışı koşullarda çalıştığını vurguladı.

Batta, yaşanan krizin daha da derinleşmesinin tüm sorumluğunun İsrail'e ait olduğunu ifade etti.

Filistinli yetkili, "Belediyelere ait tesisler ile araçların yüzde 85'inden fazlası İsrail saldırıları sırasında doğrudan hedef alınarak tahrip edildi." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'nden (UNOPS) üzerinden ulaşan kısıtlı miktardaki yakıtın, belediyelerin basit operasyonel ihtiyaçlarını karşılamaya dahi yetmediğini aktaran Batta, BM ofisini, İsrail'in engellemeleri karşısında görevini yerine getirmede "yetersiz kalmakla" suçladı.

Batta, Tel Aviv'in bürokratik faaliyetlerinin, yüksek riskli bölgelerde çalışan saha ekiplerine de yakıtın ulaşmasını engellediğini söyleyerek, bugün krizin yakıt pompa istasyonlarının çalışmasına bağlı olan en kritik noktalardan birinde olduklarını aktardı.

"Yakıtın ulaşmasında yaşanan herhangi bir gecikme, özellikle art arda gelen alçak hava basıncıyla birlikte bölgede felaket boyutunda sel riskine yol açmakta." diyen Batta, bunun zorla yerinden edilen Filistinlilerin hayatını doğrudan tehlikeye atacağına dikkati çekti.

Batta, "Arap ülkelerine özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine hizmet altyapısının tamamen çökmesini önlemek için duruma acilen müdahale ederek belediyelere yakıt tedarik edilmesi çağrısını" dile getirdi.

Birlik Başkanı ayrıca elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi sistemleri, yedek parçalar ile enkazın kaldırılması ve yolların yeniden açılması için ağır iş makinelerinin temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Batta, belediyelerin geniş çaplı yıkıma rağmen mevcut tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdüreceğini ve koşullar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın halka temel hizmetleri sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gazze Hükümetinin Medya Ofisi tarafından gün içerisinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.