DSÖ, Gazze'de son 24 saatte şiddetli yağış nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "( Gazze'de) Son 24 saatte şiddetli yağmurlar nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Bu durum, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin karşı karşıya kaldığı yaşamı tehdit eden koşulları vurguluyor." dedi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 36 hastaneden 18'inin kısmen işlevsel olduğunu söyleyen Peeperkorn, birçok hastalık için ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerde ciddi kıtlık yaşandığını dile getirdi.

Peeperkorn, ateşkese rağmen ilaç ve tıbbi ekipmanların Gazze'ye giriş sürecinin gereksiz yere yavaş, uzun ve karmaşık olmaya devam ettiğini belirtti.

"Tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişine genel bir onay verilmeli." diyen Peeperkorn, acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için sevkiyatların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Peeperkorn, kutup kökenli Byron Fırtınası'nın Gazze'yi şiddetle etkilediğine ve halihazırda yerinden edilmiş ailelerin acılarını daha da derinleştirdiğine işaret etti.

"Hala 18 bin 500'den fazla hasta tahliye edilmeyi bekliyor"

Soğuk ve yağışlı kış mevsiminin başladığına, su ve sanitasyon sistemlerinin ciddi şekilde bozulmasıyla birlikte insanların hastalıklara karşı daha da savunmasız hale geldiğine dikkati çeken Peeperkorn, "Binlerce aile, koruyucu bariyer bulunmayan alçak veya enkaz dolu kıyı bölgelerinde barınıyor. Son 24 saatte şiddetli yağmurlar nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Bu durum, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin karşı karşıya kaldığı yaşamı tehdit eden koşulları vurguluyor." ifadesini kullandı.

Peeperkorn, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen toplam hasta sayısının 10 bin 645 olduğunu, hala 18 bin 500'den fazla hastanın tahliye edilmeyi beklediğini dile getirdi.

İnşaat malzemelerinin girişine de izin verilmiyor

BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada da Gazze'ye yönelik erişim kısıtlamalarının yanı sıra inşaat malzemelerinin girişine de izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, erişimi engellenen bu inşaat malzemelerinin, sürekli yağan yağmurlara karşı barınakların onarımı ve güçlendirilmesi ile bölgelerdeki sellerin önlenmesi için hayati önem taşıdığına işaret edildi.

Son 3 gündür devam eden kutup kökenli Byron Fırtınası, İsrail'in 2 yılı aşkın süredir devam eden saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak, Gazze Şeridi'ndeki insani krizini daha da derinleştiriyor.