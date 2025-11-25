Haberler

Gazze'de Yağışlar Çadırları Su Bastı, Durum Kötüleşiyor

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları sonucu evlerini terk eden Filistinlilere ait çadırlar, şiddetli yağışlar nedeniyle su altında kaldı. Han Yunus Belediyesi yetkilileri, bölgede 900 bin kişinin zor durumda olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilere ait çadırlar bir kez daha şiddetli yağışlar sonucu su altında kaldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Filistinlilere ait onlarca çadırı su bastı. Bazı çadırlar yağmur sularıyla sürüklenip, yıkılırken, bir kısmı ise kuvvetli rüzgar nedeniyle havaya savruldu.

Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Lakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentteki durum, işgalci İsrail'in yol, su ve kanalizasyon şebekelerinin büyük bölümünü ve yağmur suyu tahliye sistemini önemli ölçüde tahrip etmesi nedeniyle ciddi anlamda felaket halde." ifadelerini kullandı.

Belediye Sözcüsü, şu anda Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişiler ve bölge sakinleri dahil yaklaşık 900 bin kişi bulunduğunu, bu insanların hava şartlarının etkileriyle doğrudan yüzleştiğini aktardı.

İsrail ordusunun 2 yıl süren saldırılar boyunca toplam 220 bin metre uzunluğunda yol hattını tahrip ettiğini, bunun da altyapının yüzde 90'ından fazlasına karşılık geldiğini ifade eden Lakan, kaynak kıtlığı ve imkansızlıklar nedeniyle belediye ekiplerinin bu yıkımla başa çıkmakta zorlandığını vurguladı.

Han Yunus belediyesindeki acil durum ekiplerinin, özellikle çadırlarda yaşayan Filistinlileri kurtarmak için ilkel imkanlarla ve bakımsız ekipmanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Lakan, Han Yunus'taki durumu "Karanlık ve trajik bir sahne." olarak tanımladı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
