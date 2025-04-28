Gazze'de Un Stokları Tükendi, Açlık Sorunu Derinleşiyor

GAZZE, 28 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in bölgeye gıda ve insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürmesi nedeniyle Gazze'deki un stoklarının tükendiğini bildirdi.

BM ajansının pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "UNRWA'nın un stokları da bu hafta başında tükendi. Gazze'de açlık sorunu giderek daha da kötü bir hal alıyor. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu insanlar, hayır kurumları tarafından dağıtılan sıcak yemeklerle biraz yiyecek bularak hayatta kalabilmeyi umuyor" denildi.

"Hayat kurtaran yardımlarla yüklü yaklaşık 3.000 tırımız Gazze'ye girmeye hazır şekilde bekliyor" diyen ajans, 2 milyondan fazla Filistinliye acil yardım ulaştırılabilmesi için bölgeye yönelik ablukanın kaldırılması çağrısını yineledi.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye tüm insani yardımların girişini engelliyor. Hamas'la iki aydır süren ateşkesi sona erdiren İsrail, 18 Mart'ta bölgeye yönelik ölümcül hava ve kara saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in ateşkes sonrası yeniden başlayan saldırılarında şimdiye kadar 2.151 Filistinli hayatını kaybederken, 5.598 kişi de yaralandı. Savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52.243'e yükselirken, 117.639 kişi de yaralandı.