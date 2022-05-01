Gazze'de tütsülenmiş balık, lokum ve çörek üretimi bayram öncesi ikiye katlandı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tütsülenmiş ve tuzlu balığın yanı sıra çörek ve lokum üretiminde ciddi artış var.

Kovid-19 salgını ve İsrail'in Mayıs 2021'de ramazan ayına denk gelen saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki yıldır durgun olan yerel piyasa bu sene Ramazan Bayramı öncesi hareketlendi.

Ramazan Bayramı'na has lezzetlerden tütsülenmiş ve tuzlu balıkla lokum ve çörek üretiminin ikiye katlandığı belirtiliyor.

Talebi karşılamak için çalışan sayısı artırıldı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki sivil toplum kuruluşu "El-Baraim"e bağlı Kermusa mutfağında çalışan Nesrin Irbı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi talebin çok arttığını söyledi.

Tüm sene boyunca beş arkadaşıyla çalıştıklarını belirten Irbı, yoğun talebi karşılayabilmek için çalışan sayısını artırdıklarını ifade etti.

"Son iki senedir savaş ve Kovid-19 salgını nedeniyle hiçbir şey satamıyoruz." diyen Irbı, bu sene çöreklere talebin artığını ve fiyatının uygun olmasından dolayı herkesin alabildiğini kaydetti.

Tütsülenmiş ve tuzlu balık

Bölgenin güneyindeki Refah kentinde yer alan "Hicazi" atölyesi, tuzlu balık "fesih" ile özellikle ringa balığından yapılan tütsülenmiş balık üreten onlarca işletmeden biri.

İşletme sahibi İbrahim Hicazi, son iki yılın aksine bu sezon işlerinin iyi olduğunu söyledi.

"Birkaç gün önce Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de gerginliğin artması sebebiyle endişeliydik." diyen Hicazi, bir çatışma patlak verir diye işleri askıya aldıklarını belirtti.

Hicazi, ortalık nispeten sakinleştikten sonra ekmek teknesinin çarkının yeniden dönmeye başladığını, farklı türlerdeki "fesih" ile tütsülenmiş ringa balığına talebin özellikle güney bölgelerinde arttığını aktardı.

Filistinli balık üreticisi, ithalat fiyatlarındaki artışın satışa yansıdığını, bu nedenle fiyatların bir miktar arttığını belirtti.

"Bu yıl talep arttı"

Lokum üreten atölyeler de bayram öncesi hazırlıklarını hızlandıran işletmeler arasında yer alıyor.

Han Yunus'ta lokum fabrikası bulunan Muhammed el-Yazuri, "Bayram için 30'dan fazla çeşit lokumu üretip yerel pazarda satışa çıkarmak için çalışıyoruz. Bu yıl ekonomik koşullara rağmen talep önemli ölçüde arttı." dedi.

Yazuri, İsrail'in bölgeye saldırıları nedeniyle geçen sene bayramda ciddi şekilde zarar ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Geçen yıl bayram öncesi tonlarca lokum hazırladık ancak pazarlayamadık. Dağıtıcılar ve dükkan sahipleri aldıkları lokumları iade etti. Bu sene satış konusunda iyimseriz, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor."

Ukrayna-Rusya savaşının ardından artan üretim maliyetine dikkati çeken Yazuri, şeker, nişasta ve paketleme malzemelerindeki fiyat artışından şikayet etti.

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.