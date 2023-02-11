Gazze'de Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek gösterisi

Gazze'de onlarca Filistinli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye halkına destek gösterisi düzenledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde Türkiye merkezli Gazze'ye Hayat Ol Derneğince düzenlenen gösteriye kadın ve çocuklar da dahil çok sayıda kişi katıldı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, üzerinde "Gazze Türkiye'nin yanında", "Suriye'nin başı sağ olsun", "Kalbimiz sizinle" ve "Türk halkının başı sağ olsun" yazılı dövizler taşıdı.

İslami Cihad Hareketi sözcüsü Davud Şihab gösteride yaptığı konuşmada, Gazze olarak Türkiye ve Suriye'ye desteklerini göstermek için toplandıklarını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Şihab, dünyanın bu iki ülkeye bütün imkanlarını kullanarak destek olması gerektiğini vurguladı.

Şihab, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Derneğin Gazze Temsilcisi Ramazan Aseliyye ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor zamanlarda Filistin halkına özellikle de İsrail savaşlarında Gazze'ye yardımlarını esirgemeyen Türkiye ve Suriye halklarına destek vermek için toplandıklarını ifade etti.

Aseliyye, "İki halka da 'Acınız acımız, yaranız yaramızdır.' diyoruz. Depremde hayatını kaybedenler adına sizlere başsağlığı yaralılara da acil şifa diliyoruz." dedi.