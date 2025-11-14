Gazze'de Temel Hizmetler Tehdit Altında: 700 Bin Ton Atık Birikti

Gazze Şeridi'ndeki belediyelerin, altyapıda meydana gelen yıkımın yanı sıra yaşadığı yakıt ve ekipman eksikliği nedeniyle en temel hizmetleri bile veremediği, bu nedenle çöplüklerde biriken 700 bin ton atığın halk sağlığını tehdit ettiği belirtiliyor.

Gazze Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl boyunca süren savaşın belediyeler üzerinde oluşturduğu yüke ilişkin bilgi verdi.

Batta, savaş nedeniyle altyapıda büyük bir yıkım yaşandığını, bunun yakıt ve ekipman kriziyle birleşince Gazze'deki belediyelerin en temel hizmetleri bile vermekte zorlandığını ve "imkansızı başarmaya çalıştığını" kaydetti.

Ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen kayda değer bir iyileşme göremediklerini aktaran Batta, "İsrail Sarı Hat adı verilen bölgelerdeki ana çöp toplama alanlarına ulaşmamıza izin vermediği için Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde farklı bölgelerde 700 bin ton çöp yığıldı. Yığılan bu atıklar hem insan sağlığı hem de çevre üzerinde risk oluşturuyor." dedi.

Yakıt krizi

Yakıt krizinin de belediyelerin belini büktüğünü kaydeden Batta, "Belediyeler ödünç yakıt alıyor. Bunu da yapamazsak aletleri çalıştıracak yakıt bulamayacağımız için günlük hizmetlerimizi kısmak zorunda kalacağız." diye konuştu.

Gelen yakıtın belediyelere birkaç gün bile yetmediğini kaydeden Batta, belediyelerin görev alanına halihazırda moloz kaldırma, yol temizleme ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü kolaylaştırma gibi görevler de girdiği için yakıt ihtiyacının daha da arttığını dile getirdi.

Su ve kanalizasyon ağı tahribatı

Su krizine de değinen Batta, İsrail'in 2 yıl boyunca 700 su kuyusunu tahrip ettiğini, bunun su kuyularının yüzde 80-85'ine tekabül ettiğini ve bu nedenle de benzeri görülmemiş bir su krizi yaşandığını dile getirdi.

"Savaş öncesinde 90 litre olan kişi başı günlük su tüketim oranı 10-15 litreye kadar geriledi." diyen Batta, kuyular ile su şebekelerine ek olarak su pompalamak için gereken jeneratörlerin de tahrip edildiğini, bu nedenle Filistinlilerin olduğu bölgelere asgari miktarda suyun bile ulaştırılamadığını dile getirdi.

Kanalizasyon şebekelerindeki tahribata da dikkati çeken Batta, "Yaklaşık 2 milyon metreküp kanalizasyon şebekesi neredeyse tamamen tahrip edilmiş durumda ve belediyeler, bunları onarmak veya bakımını yapmak için gerekli ekipman ve makinelerden yoksun." ifadesini kullandı.

Batta, kanalizasyon sularının toprağa sızması nedeniyle yeraltı sularının da kirlendiğini söyledi.

Belediyelere yönelik saldırılar

Savaş boyunca belediye çalışanlarından 200'ünün görevlerini ifa ederken düzenlenen saldırılarda öldüğünü kaydeden Batta, 5 bin çalışanın da 735 gündür maaş almadan çalıştığını aktardı.

Savaş boyunca belediye binaları ile ekipmanlarının hedef alındığına değinen Batta, Ocak 2015'te başlayıp geçen mart ayında sona eren bir önceki ateşkes döneminde Arap ülkeleri ve Mısır tarafından Gazze'ye hibe edilen 15 buldozerin İsrail tarafından kullanılamaz hale getirildiği bilgisini paylaştı.