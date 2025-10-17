Haberler

Gazze'de Tarım Arazileri Tahrip Edildi, Gıda Fiyatları Fırladı

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerini tahrip etmesi sonucunda gıda fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiğini açıkladı. Domates fiyatı 60 sentten 15 dolara fırlarken, Filistinli ailelerin geçim kaynağı kalmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde tarım arazilerinin tamamına yakınının tahrip edilmesi ve kontrol alınması nedeniyle bölgedeki gıda fiyatlarının daha önce hiç olmadığı kadar yükseldiğini açıkladı.

UNRWA, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin neredeyse tamamına yakınının tahrip edildiği ve ulaşılamaz hale geldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki topraklarında ürettikleri mahsullerle geçimlerini sağlayan Filistinli ailelerin artık herhangi bir gelir kaynağının olmadığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle pazara çıktıklarında gıda malzemeleri almaya maddi güçlerinin de yetmediği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de yükselen gıda fiyatlarına karşı uyarıda bulunularak eskiden kilosu 60 sent olan domatesin fiyatının (eğer bulunabiliyorsa) şimdi 15 dolara yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tarım sektörü yeniden ayağa kalkana kadar Gazze Şeridi'ne insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın girmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu bölgedeki 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 94'ünden fazlasını yok etti. Bu yıkım, yıllık 405 bin ton olan tarımsal üretim kapasitesini yaklaşık 28 bin tona düşürdü.

Medya Ofisi'nin 6 Ekim 2025'te yayımladığı raporda, tarım sektörünün İsrail'in iki yıl süren saldırıları sonucunda yaklaşık 2,8 milyar dolarlık hasar gördüğü kaydedilmişti.

Raporda, iki yıllık yıkımın ardından sebze ekili tarım alanlarının 93 bin dönümden yalnızca 4 bin dönüme düştüğü belirtilmişti.

Ayrıca İsrail ordusunun bu sürede 1233 tarımsal kuyuyu kullanılamaz hale getirdiği, seraların yüzde 85'inden fazlasını yok ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
