Gazze'de Su ve Gıda Yetersizliği Krizi Büyüyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde sıkışıp kalan bir milyona yakın Filistinli, İsrail'in katliam ve aç bırakma siyasetinin yanı sıra susuzluğu da savaş silahı olarak kullanması nedeniyle çok zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail'in "güvenli insani bölge" olduğu iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde insanlar en temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılıyor.

İsrail ordusunun 16 Eylül'de kuzeydeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başlaması, güneye doğru yeni bir yoğun göç dalgasına neden oldu.

- İsrail "insani bölge" diyerek sürdüğü bir milyon Filistinliyi şimdi susuz bırakıyor

El-Mevasi'de sıkışıp kalan Filistinliler, birkaç günde bir gelen su tankerlerinin önünde hem içme hem de temizlik için suya ulaşabilmek adına uzun kuyruklar oluşturuyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan son açıklamalara göre, İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla 7 Ekim 2023'ten bu yana 112 tatlı su kaynağı ile 720 kuyuyu hizmet dışı bıraktı.

Hükümete göre, El-Mevasi bölgesi bugün tamamen insani yaşam koşullarından yoksun şekilde yaklaşık 1 milyon kişiyi barındırıyor.

İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana kuzeydeki Gazze kentini işgal girişimleri kapsamında saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte özellikle son iki haftada kuzeyden güneydeki bölgelere yeni bir göç dalgası yaşanıyor.

Bölgede kadınlar ve çocuklar, sınırlı miktarda su dağıtılan tankerlerin önünde saatlerce uzun kuyruklarda bekliyor.

"Son haftalarda Gazze kentinden gelenlerin artmasıyla su krizi dayanılmaz hale geldi"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Filistinli, özellikle son haftalarda on binlerce kişinin El-Mevasi'ye sığınmasıyla birlikte bölgede yaşanan aşırı kalabalığın mevcut su krizini daha da ağırlaştırdığını belirterek, "Soykırımın başından beri burada temiz içme suyunun yetersizliği en büyük sıkıntımız." dedi.

Bölgeye düzenli su sevkiyatı yapılması için uluslararası topluma ve Arap ülkelerine çağrıda bulunan Filistinli, "Özellikle son haftalarda Gazze kentinden gelenlerin artmasıyla kriz dayanılmaz hale geldi. Çocuklarımız susuzluktan dolayı hastalanıyor, hijyen yok, bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor." diye konuştu.

Günlerce susuz kalıyorlar

El-Mevasi'deki Necat Kampı'nda yaşayan bir başka Filistinli ise bölge halkının 5–6 gün boyunca içme suyuna ulaşamadığını söyledi.

Kampın 60 aileden, yaklaşık 1200 kişiden oluştuğunu aktaran Filistinli, kalabalığın su krizini derinleştirdiğini belirterek, "Çamaşır yıkayamıyoruz, günlerce kirli kıyafetlerle kalıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze kenti ile Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıları nedeniyle binlerce Filistinlinin daha yerinden edildiğini duyurmuştu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in yerleşim alanlarını, çok katlı binaları ve BM okullarını sistematik şekilde hedef alması sonucu Gazze kentinde güvenli bir yer kalmadığı vurgulanmış, göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin temiz su, sanitasyon ve güvenlikten yoksun, aşırı kalabalık kamplar ve derme çatma çadırlarda yaşadığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek için 5 Eylül'den itibaren çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.